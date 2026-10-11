Что такое супрематизм и как «Черный квадрат» повлиял на искусство

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Что это Главные художники Произведения Архитектура Комментарии экспертов Главное Эксперты в материале: Мария Краснова, культуролог, искусствовед, преподаватель Российского государственного гуманитарного университета, лектор галереи «Ходынка» Наталья Никулина, культуролог, экскурсовод в Музее русского импрессионизма и Петровском путевом дворце, арт-лектор, член Международного совета музеев (ICOM) Вопрос «Что было в самом начале?» особенно остро встает в переходные периоды, которым оказалось начало XX века.