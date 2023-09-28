Vik Я думаю так же. Публикация большая - смикширована. Безграничный аналитик Прочел пост Диего Вальдеса ( прим.
Жить нужно по закону, а не по понятиям. По ним мы уже жили. Как это выглядело - вы и сами прекрасно помните
Комментарии
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Дмитрий Бакланов
А правда у каждого своя.
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1 час.
Регина Толстоброва
все равны должны быть перед законом. а равенства сейчас нет.Вот и распускают руки, хотя суд должен судить преступника.
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1 час.
КБ
Кипра Борачева
К сожалению, "провокатора" зомбировали, чтобы он сжег Коран. И затем показательно избили и продолжают над ними издеваться в чеченской тюрьме, исламисты это умеют. А что? Те чеченцы, которые отрезали голову по-живому плененному русскому солдату, отказавшему принять ислам, ЧТО, что им за это было? Ничего. Одна турка сказала одному болгарину:"Резали мы вас и опять будем резать!" Клалили сме ви и пак ще ви колим!
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