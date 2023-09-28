Жить нужно по закону, а не по понятиям. По ним мы уже жили. Как это выглядело - вы и сами прекрасно помните

КБ

Кипра Борачева

К сожалению, "провокатора" зомбировали, чтобы он сжег Коран. И затем показательно избили и продолжают над ними издеваться в чеченской тюрьме, исламисты это умеют. А что? Те чеченцы, которые отрезали голову по-живому плененному русскому солдату, отказавшему принять ислам, ЧТО, что им за это было? Ничего. Одна турка сказала одному болгарину:"Резали мы вас и опять будем резать!" Клалили сме ви и пак ще ви колим!