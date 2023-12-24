«Барселона» может инициировать уход Левандовски

Роберт Левандовски летом 2024 года может покинуть «Барселону». Руководство «Барселоны» связывалось с агентом из Саудовской Аравии, дабы обсудить возможную продажу игрока в один из тамошних клубов, сообщает Sport.
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