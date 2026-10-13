В Джорджии этим летом головастые черепахи выкопали рекордное количество гнезд. Это свидетельство медленного, но устойчивого восстановления популяции вида, находящегося под угрозой исчезновения.
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