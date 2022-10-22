Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

86 подписчиков

«Хоффенхайм» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 16:30

«Бавария» сыграет в гостях с «Хоффенхаймом» в 11-м туре Бундеслиги. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх