Ламтева Павла поздравляю с днём ВДВ! Родной, поздравляю тебя с Днем ВДВ! Ты, как никто, достоин звания мужчина.
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Ламтева Павла поздравляю с днём ВДВ! Родной, поздравляю тебя с Днем ВДВ! Ты, как никто, достоин звания мужчина.
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