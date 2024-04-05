Режиссер Богомолов попросил релокантов смириться с тем, что жизнь идет без них

Художественный руководитель проекта “Голоса страны” и Театра на Бронной, Константин Богомолов, заметил, что русская литература всегда вдохновляла обычных людей великими историями, наполненными подъемами и падениями, радостями и трагедиями.
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