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Курс для внутреннего использования

Курс для внутреннего использования

Как сообщает РБК, ассоциация трейдеров развивающихся рынков (Trade Association for the Emerging Markets, EMTA) рекомендовала своим членам с 6 июня использовать для определения курса рубля данные WM/Refinitiv вместо показателей Московской биржи.

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