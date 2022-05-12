Курс для внутреннего использования

Как сообщает РБК, ассоциация трейдеров развивающихся рынков (Trade Association for the Emerging Markets, EMTA) рекомендовала своим членам с 6 июня использовать для определения курса рубля данные WM/Refinitiv вместо показателей Московской биржи.
Как сообщает РБК, ассоциация трейдеров развивающихся рынков (Trade Association for the Emerging Markets, EMTA) рекомендовала своим членам с 6 июня использовать для определения курса рубля данные WM/Refinitiv вместо показателей Московской биржи.
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