ЧМ по хоккею 2022. Швеция сыграет с Австрией, Казахстан – с Данией, Финляндия против Латвии

В Финляндии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею. Швеция сыграет с Австрией, Чехия – с Великобританией, Финляндия – с Латвией.

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