Бийчанку арестовали на сутки за отказ платить алименты ребенку

После ареста женщина отправится на обязательные работы и ей все равно придется выплатить алименты В Алтайском крае неплательщицу алиментов наказали за уклонение от обязательных работ, сообщает региональная ФССП.
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