"Зал ахнул". Байден перепутал Зеленского с Путиным и подвел демократов. Оговорки поставили под удар его предвыборную кампанию

© AP Photo / Susan Walsh На саммите НАТО Джо Байден снова допустил множество оговорок. Так, он перепутал Зеленского с Владимиром Путиным, а Харрис — с Дональдом Трампом, сообщает Bloomberg.
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