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Рютте указал на необходимость НАТО наращивать поставки военной помощи Киеву

НАТО должно наращивать поставки киевскому режиму военной помощи, а также укреплять средства ПВО. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте в совместном обращении с главой МИД Украины Андреем Сибигой перед заседанием глав МИД государств организации в Брюсселе.

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