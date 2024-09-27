Волонтеры и депутаты АКЗС отправили 40 тонн гуманитарной помощи на СВО

Солдатам передали личные посылки с посланиями Отправка гуманитарного груза / Фото: Слава защитникам Отечества В Алтайском крае организовали отправку большого количества гуманитарной помощи для военных, которые участвуют в специальной военной операции.
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