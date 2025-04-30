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#Сводка на утро 30 апреля 2025 года Концентрированные удары «Геранями» ночью пришлись по объектам противника в Харькове и Днепропетровске.

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