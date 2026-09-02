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Три логистических центра, два сухогруза и склады: ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием и БПЛА по целям на Украине

Три логистических центра, два сухогруза и склады: ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием и БПЛА по целям на Украине

В течение дня ВС РФ нанесли новые удары высокоточным оружием и БПЛА по объектам Украины, задействованным в интересах ВСУ.

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