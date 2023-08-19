Сегодня у очередных, мимикрирующих под "независимых борцов за правду и свободу", врагов России выдался достаточно бурный день.
Зачистка вражеской агентуры продолжается. В России наводят порядок
Комментарии
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Юрий Рязанов
Смерш нужен но этого мало надо судей под суд отдавать и менять судебную систему, а не поощрять их и расстрел вводить Ведь через какое то время выйдет на свободу армия преступников способных на убийство , как подарок для потомков , чтобы не скучали и вновь воевали
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3 час.
МС
Марина Свобода
Не знаю, как к этому отнестись,потому что сама лично видела и выбросы и подтасовки на выборах.
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56 мин.
Кошмар
ципсошница, однако.😀
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9 мин.
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