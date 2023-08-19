Зачистка вражеской агентуры продолжается. В России наводят порядок

Юрий Рязанов

Смерш нужен но этого мало надо судей под суд отдавать и менять судебную систему, а не поощрять их и расстрел вводить Ведь через какое то время выйдет на свободу армия преступников способных на убийство , как подарок для потомков , чтобы не скучали и вновь воевали