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Ученые раскрыли полезный для кишечника вид орехов

Ученые раскрыли полезный для кишечника вид орехов

Как оказалось, один из видов орехов особенно полезен для кишечника.Специалисты из бразильского Федерального университета Висозы выяснили, какой вид орехов особенно благотворно воздействует на кишечник.

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