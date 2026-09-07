Общественный штаб организовал наблюдение за электронным голосованием на выборах в Москве

Система электронного голосования успешно прошла стресс-тесты, наблюдатели обученыНа заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве подвели итоги тестового голосования и обсудили особенности контроля за электронным форматом.
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