«Совершенно неприемлемо»: Токио отреагировал на ответные санкции России

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Комментарии
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Eduard
Сначала на себя посмотрите.Какого черта вам Укратна сдалась?Сидите на островах и на скрипке играйте,это ваше!
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10 час.
Eduard
Украина самураев никак не касается.Украина страна,где был переворот,и прочие преступления о которых все знают.Почему самураи поддерживают такую страну и поучают других?
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10 час.
лл
лина любимцева
Хрен им собачий, а не Курилы!! ЕЩЕ ЧЕГО!!
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7 час.
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