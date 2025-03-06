Россия запретила въезд в страну министру иностранных дел Японии Такэси Ивая. Об этом сообщили в МИД РФ.
«Совершенно неприемлемо»: Токио отреагировал на ответные санкции России
Комментарии
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Eduard
Сначала на себя посмотрите.Какого черта вам Укратна сдалась?Сидите на островах и на скрипке играйте,это ваше!
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10 час.
Eduard
Украина самураев никак не касается.Украина страна,где был переворот,и прочие преступления о которых все знают.Почему самураи поддерживают такую страну и поучают других?
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10 час.
лл
лина любимцева
Хрен им собачий, а не Курилы!! ЕЩЕ ЧЕГО!!
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7 час.
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