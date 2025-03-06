Eduard Сначала на себя посмотрите.Какого черта вам Укратна сдалась?Сидите на островах и на скрипке играйте,это ваше!

Eduard Украина самураев никак не касается.Украина страна,где был переворот,и прочие преступления о которых все знают.Почему самураи поддерживают такую страну и поучают других?