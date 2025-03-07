В Верхней Пышме женщин в трамвае поздравили с 8 марта

Двукратный чемпион мира по самбо Тимур Галлямов, координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области Алексей Свалов вместе с воспитанниками СШ Единоборств устроили сюрприз для пассажирок трамвая в Верхней Пышме.