В Верхней Пышме женщин в трамвае поздравили с 8 марта

Двукратный чемпион мира по самбо Тимур Галлямов, координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области Алексей Свалов вместе с воспитанниками СШ Единоборств устроили сюрприз для пассажирок трамвая в Верхней Пышме.
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