Когда россиянам нужно менять водительские права, рассказали в МВД

Российским автомобилистам необходимо заменить водительское удостоверение, если закончился срок его действия, изменились персональные данные владельца или документ был утрачен, похищен либо поврежден.
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