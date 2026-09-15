Иждивенцы больше не пройдут? Как Россия постепенно закручивает миграционные гайки

Одной из первостепенных задач контрольно-надзорной деятельности в сфере миграции сегодня становится именно удаление из России иждивенцев трудовых мигрантов.
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Опять очередная болтологии и ничего больше!!! Как было так и будет!!! 😡😡😡
Неплохое, но очень медленное начинание. Всё таки, сначала нужно помогать коренному населению, а потом всем остальным. И как будет с теми, кто приобрел (разными путями )паспорта России? Этот вопрос даже не рассматривается. Нагрузка на социальную сферу потрясающая: медицина, школа, инфраструктура городов.
Гнать из Думы Матвиенко, Затулина, Васильева. Твари продажные. Их интересуют только деньги. Все не могут нажраться Сволочи и предатели.
Если этот путь будет по настоящему культивироваться то и иждивенцы сами по себе отсеятся! Но есть среди мигрантов те кто может себе позволить таких содержать! Понятное дело что в перспективе они останутся иждивенцами! Нужно и это вопрос утрясти!
Трёп
Одна болтовня .
Все слова, слова перед выборами. Ничего не меняется а , главное, никто не наказан за провальную миграционную политику и нанесение ущерба собственным гражданам. Все лоббисты этой катастрофы на местах. дружбаны народов вроде Матвиенко, Васильева, Заттуллина процветают и никто даже не извинился перед своим народом, оплачивающим эту щедрую "благотворительность"
Для мигрантов всё бесплатно и лечение,а для россиян мед помощи нет