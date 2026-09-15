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Аргументы недели

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Иждивенцы больше не пройдут? Как Россия постепенно закручивает миграционные гайки

Иждивенцы больше не пройдут? Как Россия постепенно закручивает миграционные гайки

Одной из первостепенных задач контрольно-надзорной деятельности в сфере миграции сегодня становится именно удаление из России иждивенцев трудовых мигрантов.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Валентина Шеренговская
Валентина Шеренговская

Неплохое, но очень медленное  начинание. Всё таки, сначала нужно помогать коренному населению, а потом всем остальным. И как будет с теми, кто приобрел (разными путями )паспорта России? Этот вопрос даже не рассматривается. Нагрузка на социальную сферу потрясающая: медицина, школа, инфраструктура городов.

Профиль пользователя vagas Karlito
vagas Karlito

Если этот путь будет по настоящему культивироваться то  и иждивенцы сами по себе отсеятся! Но есть  среди мигрантов те кто может себе позволить  таких содержать! Понятное дело что в перспективе они  останутся иждивенцами! Нужно и это вопрос утрясти!

Профиль пользователя Ирина Трифонова
Ирина Трифонова

Все слова, слова перед выборами. Ничего не меняется а , главное, никто не наказан за провальную миграционную политику и нанесение ущерба собственным гражданам. Все лоббисты этой катастрофы на местах. дружбаны народов  вроде Матвиенко, Васильева, Заттуллина процветают и никто даже не извинился перед своим народом, оплачивающим эту щедрую "благотворительность"