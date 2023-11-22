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У Бразилии 16 фолов и 3 желтые карточки за тайм игры с Аргентиной. Гости сфолили 6 раз

У Бразилии 16 фолов и 3 желтые карточки за тайм игры с Аргентиной. Гости сфолили 6 раз

Хозяева нарушили правила 16 раз. Судья из Чили Пьеро Маса предъявил 3 желтые карточки игрокам сборной Бразилии, наказав Габриэла Жезуса, Рафинью Диаса и Карлоса Аугусто.

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