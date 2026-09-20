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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Корнеев о «Барселоне»: «Голевая машина. Небольшие проблемы в обороне компенсируются игрой в атаке»

Игорь Корнеев назвал «Барселону» голевой машиной. Каталонцы выиграли все 7 матчей в Ла Лиге со старта сезона.

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