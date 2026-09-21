В Липецкой области четверо пострадали в ДТП «Лады Гранты» и «Шкоды»

В аварии пострадали оба водителя и два пассажира «Шкоды».Днём 20 сентября в Лебедянском округе Липецкой области в три часа дня в Покрово-Казацкой слободе на улице 1-е Пушкари столкнулись «Лада Гранта» под управлением 66-летнего водителя и «Шкода», за рулём которой находилась 32-летняя женщина.
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