В Липецкой области четверо пострадали в ДТП «Лады Гранты» и «Шкоды»

В аварии пострадали оба водителя и два пассажира «Шкоды».Днём 20 сентября в Лебедянском округе Липецкой области в три часа дня в Покрово-Казацкой слободе на улице 1-е Пушкари столкнулись «Лада Гранта» под управлением 66-летнего водителя и «Шкода», за рулём которой находилась 32-летняя женщина.