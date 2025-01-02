Опубликованы кадры смертельной схватки между бойцом ВС РФ и боевиком ВСУ

В интернете опубликовали кадры смертельной схватки между штурмовиком 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» ВС РФ и боевиком ВСУ в ходе попытки украинского командования отбить Трудовое.
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