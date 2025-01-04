Рисовая диета для похудения: кому подходит и какие есть противопоказания

Рисовая диета — популярный у многих женщин путь к стройности. Но насколько она действительно хороша? В этой статье мы рассмотрим все аспекты рисовой диеты: от ее преимуществ до возможных недостатков, чтобы помочь принять взвешенное решение — подходит ли такой рацион именно вам.