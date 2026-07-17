Катар: местные источники сообщают, что ребенок был ранен осколками, когда силы обороны отразили ряд воздушных атак, возможно, со стороны Ирана, по состоянию на утро по местному времени; Сообщалось о нескольких предполагаемых взрывах в Дохе и ее окрестностях.
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