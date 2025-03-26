Вильфанд рассказал, когда в Алтайский край снова вернется тепло

Уже к концу недели дневные температуры будут достигать +10 градусов Потепление на 10 градусов ожидается в Алтайском крае и некоторых других регионах Сибири к концу недели, сообщил агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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