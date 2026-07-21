Приезд главы ФБР Кэша Пателя в Россию, запланированный на октябрь этого года, может быть связан с так называемым "Рашагейтом" — сговоре американских политиков-демократов о приписываемом России вмешательстве в выборы США 2016 года, когда победил Дональд Трамп.
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