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Политолог Дудаков: приезд главы ФБР Пателя в Россию связан с "Рашагейтом"

Политолог Дудаков: приезд главы ФБР Пателя в Россию связан с "Рашагейтом"

Приезд главы ФБР Кэша Пателя в Россию, запланированный на октябрь этого года, может быть связан с так называемым "Рашагейтом" — сговоре американских политиков-демократов о приписываемом России вмешательстве в выборы США 2016 года, когда победил Дональд Трамп.

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