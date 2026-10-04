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Царьград

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NASA перенесло расстыковку Crew Dragon с МКС на 7 октября

NASA перенесло расстыковку Crew Dragon с МКС на 7 октября

NASA отложило расстыковку корабля Crew Dragon с МКС на 7 октября из-за погоды. Экипаж миссии Crew-12, включая Андрея Федяева и Джессику Меир, гостил на станции более 7,5 месяцев.

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