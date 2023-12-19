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Царьград

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В библиотеке Подмосковья детям помогают читать собаки

В библиотеке Подмосковья детям помогают читать собаки

Собаки-терапевты помогают детям в Московской области справиться с психологическими барьерами.В шести библиотеках Московской области детям помогают учиться читать области специально обученные собаки-терапевты.

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