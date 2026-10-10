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«Зенит» обыграл «Краснодар» и возглавил турнирную таблицу РПЛ

«Зенит» обыграл «Краснодар» и возглавил турнирную таблицу РПЛ

«Зенит» одержал победу над «Краснодаром» в десятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 3:2.

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