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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Филадельфия» отправит Джони Брума в «Клипперс» и упадет ниже первого налогового порога в платежной ведомости

« Филадельфия » отправит 35-й номер драфта-2025 центрового Джони Брума и драфт-пик второго раунда в « Клипперс » в обмен на денежную компенсацию.

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