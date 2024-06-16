Владимир Плющев: «Шипачев обижен из-за кадровой политики «Ак Барса», судя по последним интервью. Это хорошо для минского «Динамо», игрок будет максимально мотивирован»

– Что скажете по Шипачеву и «Динамо»? – В последние годы меня удивляет минское «Динамо». В республике команде созданы все условия, в Минске – ажиотаж, у команды свободная комплектация, не давит лимит на легионеров.
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