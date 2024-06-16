НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

138 подписчиков

Владимир Плющев: «Шипачев обижен из-за кадровой политики «Ак Барса», судя по последним интервью. Это хорошо для минского «Динамо», игрок будет максимально мотивирован»

– Что скажете по Шипачеву и «Динамо»? – В последние годы меня удивляет минское «Динамо». В республике команде созданы все условия, в Минске – ажиотаж, у команды свободная комплектация, не давит лимит на легионеров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх