Элитная кофейня "Кофемания" на Большой Никитской. Драчливые футболисты есть, а что с едой и сервисом?

В 2021 году "Кофемании" исполнилось 20 лет. Это одна из старейших сетевых кофеен в России. Видимо с этим юбилеем связано то, что недавно она получила награду журнала GQ за лучший сервис, а также попала в список 20-ти лучших ресторанов Москвы, составленный "Афиша-Рестораны".
Популярные статьи
- Оливье по-новому рецепту. Такого салата "Оливье" вы еще не пробывали
- Конструктор закусочных салатов. 3 простых и важных правила, по которым работают мишленовские и просто очень хорошие повара
- Сразу сложно догадаться из чего сделано это печенье. а ведь в нём одни полезные, недорогие продукты. и делать его быстро
Свежие комментарии