Элитная кофейня "Кофемания" на Большой Никитской. Драчливые футболисты есть, а что с едой и сервисом?

В 2021 году "Кофемании" исполнилось 20 лет. Это одна из старейших сетевых кофеен в России. Видимо с этим юбилеем связано то, что недавно она получила награду журнала GQ за лучший сервис, а также попала в список 20-ти лучших ресторанов Москвы, составленный "Афиша-Рестораны".