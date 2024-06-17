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Новая статья: Кремниевая фотоника: нерядовой инструментарий для нерядовых з...

Новая статья: Кремниевая фотоника: нерядовой инструментарий для нерядовых з...

Новая статья: Кремниевая фотоника: нерядовой инструментарий для нерядовых задачМожно ли заменить электроны в вычислительных схемах куда более стремительными фотонами, чтобы разом получить гигантский прирост в скорости вычислений? В принципе, да, хотя это и потребует значительной переработки самих вычислительных схем.

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