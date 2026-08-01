КОНКАКАФ про Инфантино: «Руководство ФИФА перестало ставить футбол на первое место. Всесторонняя оценка президентства необходима»

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) выступила с официальным заявлением после отказа ФИФА от реализации проекта FIFA Forward Enterprise (FFE), который предполагал продажу долей в коммерческих правах на турниры частным инвесторам.