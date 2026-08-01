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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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КОНКАКАФ про Инфантино: «Руководство ФИФА перестало ставить футбол на первое место. Всесторонняя оценка президентства необходима»

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) выступила с официальным заявлением после отказа ФИФА от реализации проекта FIFA Forward Enterprise (FFE), который предполагал продажу долей в коммерческих правах на турниры частным инвесторам.

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