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Салах, Палмер, Кайседо, Трент, ван Дейк и 3 игрока «Ноттингема» – в сборной сезона АПЛ по версии Ширера

В список экс-форварда сборной Англии вошли:  вратарь – Матц Зельс («Ноттингем Форест»); защитники – Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк (оба – «Ливерпуль»), Никола Миленкович («Ноттингем Форест»), Энтони Робинсон («Фулхэм»); хавбеки – Мойсес Кайседо, Коул Палмер (оба – «Челси»), Райан Гравенберх («Ливерпуль»); вингеры – Бриан Мбемо («Брентфорд»), Мохамед Салах («Ливерпуль»); форвард – Крис Вуд («Ноттингем Форест»).

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