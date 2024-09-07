✔️ В первый день голосования на выборах в Крыму явка составила 18,61% «По состоянию на 20:00 6 сентября в Республике Крым проголосовало 274 344 избирателя, что составляет 18,61%.
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✔️ В первый день голосования на выборах в Крыму явка составила 18,61% «По состоянию на 20:00 6 сентября в Республике Крым проголосовало 274 344 избирателя, что составляет 18,61%.