Масштабное нападение ХАМАС стало серьезным провалом израильских спецслужб

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего начались атаки палестинских боевиков по суше, воде и воздуху.
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