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Эксперт Ненно: пациенты украинских больниц вынуждены спасаться от холода с помощью одеял

Эксперт Ненно: пациенты украинских больниц вынуждены спасаться от холода с помощью одеял

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Объекты социальной инфраструктуры на Украине до сих пор не отапливаются, пациентам больниц приходится приносить из дома одеяла, а в детские сады и школы родители приносят обогреватели.

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