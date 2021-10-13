Эксперт Ненно: пациенты украинских больниц вынуждены спасаться от холода с помощью одеял

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Объекты социальной инфраструктуры на Украине до сих пор не отапливаются, пациентам больниц приходится приносить из дома одеяла, а в детские сады и школы родители приносят обогреватели.
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