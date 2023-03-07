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Тайриз Халибертон набрал 40 очков и 16 передач в матче с «Филадельфией»

Тайриз Халибертон набрал 40 очков и 16 передач в матче с «Филадельфией»

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон оформил дабл-дабл в матче с «Филадельфией» (143:147). Халибертон записал на свой счет 40 очков и 16 передач, а также 3 подбора и 1 перехват.

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