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Царьград

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"Люди сгорали заживо": Стали известны новые зверства противника, от которых кровь стынет в жилах

"Люди сгорали заживо": Стали известны новые зверства противника, от которых кровь стынет в жилах

В СК России рассказали о том, что происходило в Николаево-Дарьино, когда туда вторглись украинские боевикиШестого февраля исполнилось ровно полгода с того момента, как украинские боевики зашли в Курскую область.

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Комментарии
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Амара Карпова
Одного не могу понять🤬как теперь спится тем тварям💩кто сдал Курск😭😭😭
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23 час.
АЕ
Анна Егорова
Точно! Родовое проклятие на тех мразей, кто сдал Курск! Они главные виновники нечеловеческих страданий мирных людей!!!За все воздастся этим мерзавцам!
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23 час.
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