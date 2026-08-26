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РКБ табибы көненә ничә адым йөрергә кирәклеге турында сөйләде

РКБ табибы көненә ничә адым йөрергә кирәклеге турында сөйләде

«Татар-информ»да узган матбугат конференциясендә Татарстан Республика клиник хастаханәсенең 2 нче ортопедия бүлеге мөдире Рамил Салихов сәламәтлек өчен көнгә ничә адым йөрергә кирәклеге турында сөйләде.

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