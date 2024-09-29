Более $3000 — цена предзаказа на PlayStation 5 Pro 30th Anniversary у перекупов Несколько дней ...

Более $3000 — цена предзаказа на PlayStation 5 Pro 30th Anniversary у перекуповНесколько дней назад компания Sony представила лимитированное издание для консолей PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro, а также некоторых их аксессуаров в честь 30-летия PlayStation.
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