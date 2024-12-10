Археологи раскопали древнее святилище в скале

Археологи раскопали древнеегипетский храм, скрытый в скале. Об этом пишет LiveScience. Храм обнаружили в 2022 году в Атрибисе, недалеко от современного города Сохаг в Египте и в 200 километрах от Луксора.
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