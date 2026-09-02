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Германия использовала инцидент в Лейпциге для обоснования передачи оружия Киеву

Германия использовала инцидент в Лейпциге для обоснования передачи оружия Киеву

Ася Семичаевская/ТАСС Сегодня стало ясно, зачем властям ФРГ понадобилось всем рассказывать, что это Россия отправила беспилотники в аэропорт Лейпцига, а также атакует немецкие электростанции.

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