Reuters: Взрыв на свадьбе в Иране стал следствием удара США

На юге Ирана взрыв на свадебной церемонии унёс жизни четырёх человек. Эксперты утверждают, что это результат прямого попадания американского боеприпаса.
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