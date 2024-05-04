Рейды ГИБДД на Май 2024 год 🚔 🚔«Нетрезвый водитель» — 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 24, 25, 26 и 31 мая; 🚔«Ремень безопасности» — 6, 13, 20 и 27 мая.
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Рейды ГИБДД на Май 2024 год 🚔 🚔«Нетрезвый водитель» — 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 24, 25, 26 и 31 мая; 🚔«Ремень безопасности» — 6, 13, 20 и 27 мая.